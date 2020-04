La Casa de Papel 4x01 vía Netflix (Estados Unidos, España) estrenará su cuarta temporada hoy 03 de abril del 2020 y aquí te contamos los detalles del primer capítulo de la exitosa producción española. ¿Te perdiste el primer episodio de esta alucinante saga? No te preocupes aquí te adelantamos qué personajes nuevos encontrarás, qué actores saldrán de la historia y más ¡ALERTA SPOILER!





La Casa de Papel, cuarta temporada En Directo: minuto a minuto

Más sobre Netflix:

Así esperan las redes sociales el estreno de la Casa de Papel

🎶 Y todos juntos defenderemos al orgullo popular...🎶



Temporada 4 de La Casa De Papel, estreno mañana. Gracias de nuevo por la inspiración profesor @AlvaroMorte esperamos volver pronto para llevarnos esa Copa. pic.twitter.com/yhYkPqI1AA — LIBRESYLOKOS.NET (@LIBRESYLOKOS) April 3, 2020

Yo, esperando que se estrene la nueva temporada de La Casa de Papel. pic.twitter.com/yWkLolUbGl — Nelson Florian (@NelsFlorian) April 3, 2020

Yo esperando el estreno de la casa de papel 4 https://t.co/EWsC819Moc — patrón en cuarentales 🦠 (@paraquemierdas) April 3, 2020

Not touching this app until I finish La Casa De Papel pic.twitter.com/qVQ5Wg3swN — J (@JamelLeurs) April 3, 2020

- ¿Por qué tan elegante Homero?

- Temporada 4 de La Casa de Papel muchacho. pic.twitter.com/Bk7el4GsT6 — Luis Candia (@luisao82) April 3, 2020

Si si ya sabemos que estas viendo la Casa De Papel peji pic.twitter.com/x1Yf8bmzZt — Acopaibao❌ (@Acopaibao1) April 3, 2020

se a nairobi morrer em la casa de papel eu paro de assistir pic.twitter.com/Xz7ez6KNjL — LOONA FIRST WIN (@MOONBY0UL) April 3, 2020

eu amanhã maratonando la casa de papel// eu tb na aula hoje https://t.co/0GBN8MJSiW — dhulya (@dhulyafalves) April 3, 2020

¿Qué personajes estarán en La Casa de Papel, 4ta temporada?

La serie se estrena este viernes 3 de abril en España y todo el mundo. Estos son los actores que estarán: Álvaro Morte (el profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsella), Hovic Keuchkerian (Bogotá), Rodrigo de la Serna (Palermo) y Najwa Nimri (Inspectora Sierra).

¿Cuál es el significado de cada uno de los títulos de la cuarta temporada?

La popular y exitosa serie de Álex Pina está lista para su estreno mundial. Cada uno de los títulos de los ocho capítulos nos dan un indicio o un escueto resumen del desenlace de la serie. Asimismo, son una invitación para los fanáticos puedan conjeturar lo que irá pasando en cada unas de las escenas.

CAPÍTULO 1: GAME OVER

Tal como lo dice su traducción al español, “El juego se ha terminado”. El Profesor y sus secuaces empezarán a vivir una verdadera guerra y el primer objetivo será salvar la vida de Nairobi, que quedó mal herida tras caer en una trampa de la inspectora Alicia Sierra. Esta villana que ya tiene su primera captura, Lisboa. No se sabe cual será la decisión del Profesor respecto a esta situación. Si se dejara llevar por las riendas del amor y dejará de lado los sentimentalismos para seguir lo establecido en el plan.

CAPÍTULO 2: LA BODA DE BERLÍN

Tal como ha pasado a lo largo de la serie, lo más seguro es que este episodio este basado en flashbacks, tomando en cuenta que para todos Berlín está muerto y que desde la última temporada sus apariciones solo se han dado en un marco de referencia temporal. En esta capítulo los seguidores serán testigos de la unión en matrimonio de Andrés Fonollosa y su enigmática novio Tatiana, quien al parecer tiene algún nexo con los planes frustrados de El Profesor.

CAPÍTULO 3: LECCIÓN DE ANATOMÍA

En sentido metafórico este titulo puede ser la señal de un nuevo encuentro sexual entre dos miembros de la “Resistencia" o tal vez con alguno de los rehenes, como lo sucedido en alguna oportunidad entre Denver y Estocolmo. La otra conjetura es sobre la posible salvación de Nairobi, quien tal vez es curada por alguien que sabe mucho de anatomía.

CAPÍTULO 4: SUSPIROS DE ESPAÑA

Este episodio tal vez encierre mucho del patriotismo español porque el título hace referencia a una popular canción -pasodoble- del compositor ibérico Antonio Álvarez Alonso. Una muestra a todo el mundo de todo lo que tiene dicho país para ofrecer en estos tiempos.

CAPÍTULO 5: 5 MINUTOS ANTES

Durante las escenas que se pudieron ver en el tráiler se ha visto muchos vuelcos de acción y violencia que hacen suponer que los “5 minutos antes" vaya a marcar el término de algún pacto o advertencia del gobierno y la inspectora Sierra contra la banda.

CAPÍTULO 6: KO TÉCNICO

Se manejan dos hipótesis. Una puede ser que El Profesor y la banda hayan puesto en peligro la operación por una falla garrafal. Esto se puede contrastar tal vez con la aparición en el tráiler del jefe de suguridad del Banco de España, Gandía, quien señala que ha logrado escapar. Sin embargo, también puede ser una señal de que Sierra haya cometido un fallo brutal que el Profesor haya celebrado por todo lo alto.

CAPÍTULO 7: TUMBAR LA CARPA

Este penúltimo capítulo tal vez nos pueda mostrar un nuevo aliado que tendrá el Profesor dentro del esquema de seguridad de la inspectora Sierra, así como sucedió en las primeras temporadas con Lisboa. Esto conllevaría un golpe certero por parte de la banda.

CAPÍTULO 8: PLAN PARÍS

No es novedad de que hace un tiempo atrás se baraja la posibilidad de que “La casa de Papel” se internacionalice y este título puede explicar tal vez que el nuevo objetivo se dará lugar en la capital francesa. Aunque no hay que descartar que se pueda tratar de un nuevo personaje, que bajo este nuevo apelativo pueda crear una conexión con dicha ciudad.

Cómo hacer para tener una Cuenta de Netflix Gratis por 1 mes

Existe la posibilidad que puedas acceder a un mes de Netflix totalmente GRATIS por 1 mes. Lo primero que debes hacer es crear una cuenta en Netflix y seguir los pasos que se pueden leer en la página oficial.

Como en el caso de HBO y otros servicios de streaming por Internet, Netflix te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. De hecho, cualquier plan que elijas te permite tener estos 30 días de contenido gratuito y lo único que tienes que hacer es utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app, ingresar tu correo, vincular una tarjeta de crédito y listo.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer para no pagar ni un centavo, es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta personal de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás ingresar a esta opción porque necesita identificar un método de pago automático para cobrar el mes de suscripción.

Cuánto cuesta en el 2020 la mensualidad en Netflix en Estados Unidos

El Plan Básico de Netflix aumentará de 8 a 9 dólares al mes. Otro que subirá de precio de 11 a 13 dólares será el Plan Estándar, el cual incluye Transmisión HD en dos dispositivos. El Premium cuesta de 14 a 16 dólares. Estas crecidas en el precio se debe al contenido original que Netflix viene implementando.

Cómo iniciar sesión en Netflix en Smart TV

Los siguientes pasos requiere de una cuenta activa en Netflix que le permita ver cualquier contenido online, para ello se deberá tener una conexión a internet de alta calidad.

Desde el menú HOME, selecciona el ícono de Netflix Instant Streaming y toca “Abrir”.

Selecciona “Correo electrónico” , ingresa la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta y después selecciona “Ingresar” . También puedes usar número telefónico.

Selecciona “Contraseña”, ingresa la contraseña asociada con tu cuenta y después selecciona “Introducir”.

Selecciona “Continuar”.

Cuando se complete la activación, la consola mostrará automáticamente la fila instantánea.

TAMBIÉN PUEDES LEER :

VIDEOS RECOMENDADOS :

La casa de papel 4 | El Profesor | Capítulo 1: Game over

La casa de papel 4 | El Profesor | Capítulo 1: Game over

“La casa de papel” temporada 4 - tráiler. Video: Netflix

"La casa de papel" temporada 4 - tráiler. Video: Netflix.