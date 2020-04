La Casa de Papel temporada 4 fue estrenada este viernes 3 de abril en la plataforma de Netflix. El robo al Banco de España liderado por el ‘Profesor’ continúa y los protagonistas siguen luchando por no derrumbarse en medio del atraco, tal y como sucede con Río.

El joven especialista en informática fue secuestrado de forma extraoficial por la Interpol y fue llevado a Argelia, donde fue torturado para sacarle información sobre el paradero del ‘Profesor’ y sus demás compañeros.

Al ya no poder guardarse todo lo que le sucedió, Río le cuenta a Estocolmo lo terrible que tuvo que pasar durante mucho tiempo.

“Me sacaron de mi celda por la noche y me obligaron a cavar mi propia tumba en el desierto. Me hicieron meter un ataúd en el agujero y me obligaron a meterme dentro. Me tiraron paladas de arena hasta que me enterraron y me dejaron allí. En la oscuridad. En el silencio, sin casi poder respirar”, le contó Río a Estocolmo en el tercer episodio de la cuarta temporada de La Casa de Papel.

Episodios más adelante, en una de las “jugadas” del “Profesor”, ya enterado de lo sucedido, le pidió a Río grabar un video contando todo para filtrarlo a la prensa y así poner en jaque a los policías.

