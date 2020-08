Jessica Alice Cave Lloyd, más conocida como Jessie Cave, es una actriz inglesa, quien fue la encargada de interpretar a Lavender Brown en el filme “ Harry Potter y el misterio del príncipe”, estrenado en julio de 2009. Su personaje tuvo una participación muy importante porque influenció en la relación de los mejores amigos del protagonista de la saga.

Aunque alcanzó la fama y gozó de popularidad tras su participación en la sexta cinta a cargo de David Yates; muchos desconocen un pasaje oscuro de su vida que la dejó marcada. En un podcast, ella dio a conocer que fue víctima de un ataque sexual cuando era menor de edad.

Lavender Brown jugó un papel importante en la sexta entrega de la saga de Harry Potter (Foto: Warner Bros. Pictures)

FUE VIOLADA

En el programa “We Can’t Talk About That Right Now”, que es transmitido por varias plataformas, Cave le contó a su hermana sobre la peor transición que había experimentado de su paso de la niñez a la adolescencia.

“Creo que te violen a los 14 años es bastante malo. Que sea tu entrenador de tenis, alguien en quien confías y respetas (…). El mundo era horrible cuando era una adolescente, pues se mostró bastante clásico ver el abuso de poder”, manifestó la actriz.

Después de ello, narró que su victimario fue enviado a la cárcel a cumplir una condena. Pero su desarrollo empezó a ser distinto en su seno familiar.

SUPO SALIR ADELANTE

A pesar de las marcas psicológicas que le dejó este suceso, la actriz, que ahora tiene 33 años, dijo que aprendió mucho y salió adelante.

“Pese a que mi violación fue mala, me siento – aunque suene feo – un poco afortunada porque esto no me destruyó ni generó un trauma. No estoy definida por él”, relató Jessie.

La actriz se muestra como una mujer fuerte, que a pesar de lo vivido supo salir adelante (Foto: Jessie Cave / Instagram)

¿QUIÉN ES JESSIE CAVE?

El nombre completo de Jessie Cave es Jessica Alice Cave Lloyd. Nació el 5 de mayo de 1987. Su padre es médico general y ella es la mayor de cuatro hermanos. Pese a que ingresó a la Universidad de Mánchester, decidió seguir la actuación. Al principio tuvo la intención de estudiar dirección en la Real Academia de Arte Dramático.

El 13 de noviembre de 2007, se anunció que ella había sido elegida entre 7.000 candidatas para el papel de Lavender Brown en “Harry Potter y el misterio del príncipe”.

Otros créditos de calidad conocidos incluyen el papel de Stella en el drama de CBBC “Summerhill”, y en “Corazón de tinta”, película de 2008, donde interpretó a una ninfa. También ha estado en la producción de Aladdín como una Princesa e interpretó a Sarah en “Isobel, el oso bailarín”.

En 2014, Jessie Cave interpretó a Annie Maddocks en el drama adolescente británico “Glue”.