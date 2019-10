Kylie Jenner confirma que terminó su relación con Travis Scott y desmiente encuentro con Tyga | FOTOS

Kylie Jenner decidió salir al frente para aclarar los rumores que señalaban el fin de su relación con el rapero Travis Scott, luego que el último miércoles el portal TMZ informara diera a conocer la situación de la famosa pareja.

Es así que la menor del clan Kardashian-Jenner decidió usar su cuenta de Facebook para pronunciarse y confirmar que el romance que mantuvo con el padre de su pequeña hija Stormi durante dos años llegó a su fin.

La socialité también respondió a las especulaciones de su presunto encuentro con el rapero Tyga, quien es además su expareja, y desmintió haber pasado la noche con él en un hotel tras salir de fiesta en Los Ángeles (Estados Unidos).

“El internet hace que todo 100 veces sea más dramático que lo que realmente es. No hubo ‘cita a las 2 am con Tyga’. Me ven dejando a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba”, indicó inicialmente en su mensaje Kylie Jenner.

“Travis y yo estamos en grandes términos y nuestro foco principal en este momento es Stormi‼️! Nuestra amistad y nuestra hija es nuestra prioridad”, finalizó el texto la millonaria más joven según la revista Forbes.

La noticia de la separación de Kylie Jenner y Travis Scott ha sido una gran sorpresa para todos sus fanáticos, quienes no sospecharon que la pareja podría estar teniendo problemas o que el amor entre ellos había llegado a su fin.

Esto debido a que los padres de la pequeña Stormi se habían mostrado unidos tanto en la premiere del documental del rapero en Netflix y la reciente sesión fotográfica que protagonizaron para la revista Playboy.