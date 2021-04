No puede regresar. Korina Rivadeneira espera ansiosa la apertura de fronteras entre Brasil y Perú para volver al país luego de quedarse ‘encerrada’ en tierras ‘cariocas’ por la pandemia del COVID 19.

La pareja de Mario Hart contó detalles de cómo viene pasando estos días con su hija Lara lejos de su esposo. Asimismo, la actriz venezolana señaló que espera que abran las fronteras o en todo caso espera un vuelo humanitario que la regrese al país lo más antes posible.

“La verdad tenemos en que si se abra (las fronteras), de todas maneras estamos esperando algún vuelo humanitario. Las esperanzas están porque la chiquita está creciendo muchísimo y me muero si no comparte con Mario, si no la ve crecer, si no la disfruta”, dijo Korina Rivadeneira en el programa matutino de ‘América Hoy’.

Mario Hart pasó su cumpleaños lejos de su esposa e hija y aseguró extrañarlas mucho en medio de la coyuntura del COVID 19.