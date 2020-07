Kylie Jenner no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales. Hace tan solo una semana presumía su nuevo tono rubio. Al parecer la empresaria se aburrió de este y decidió volver a teñirse el cabello a castaño.

La empresaria compartió una sugerente fotografía en su Instagram donde se le ve con un apretado corsé rosado. Es ahí donde sus hermanas Kim y Khloé Kardashian opinaron sobre el nuevo cambio de look.

Ver esta publicación en Instagram 🖕🏼 Una publicación compartida por Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 30 de Jun de 2020 a las 4:27 PDT

“Maldición, amo ese color de pelo”, afirma la estrella de “Keeping up with the Kardashians”. Mientras que Khloé le asegura a Kylie que ese es su tono adecuado. “¡Literalmente me desmayé!”, afirma en referencia al corsé.

La mamá de Kylie, Kris Jenner, tampoco se quedó atrás y afirmó que se le veía ‘bellísima’ con ese nuevo tono. Según las fotografías de Instagram, parece que la empresaria y modelo decidió cambiar de imagen luego de la fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian, que se celebró el último fin de semana.

Sobre todo por una imagen que compartió su madre en redes sociales, donde se le ve a Kylie con el cabello rosado.

Cabe resaltar que la popular familia estadounidense tuvo un encuentro el pasado fin de semana por los 36 años de Khloé Kardashian. Fue Kim Kardashian la única de las hermanas quien no estuvo en la reunión, pues estuvo de viaje con su familia.

