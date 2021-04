La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que Pedro Castillo “se corre” y señaló que no aceptó ninguno de los 4 debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado. La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras”, escribió Keiko Fujimori en Twitter.