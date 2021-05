En medio de lo que es la campaña para la segunda vuelta electoral, la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori denunció ante la prensa que un seguidor de Perú Libre de Pedro Castillo le lanzó una piedra, mientras se encontraba realizando sus actividades proselitistas en la ciudad de Huaraz.

Al momento que cayó la piedra al escenario, la lideresa dijo lo siguiente: “Acaban de tirar una piedra, esta es la mejor prueba de violencia que los miembros de Perú Libre están haciendo con nosotros”, dijo.

“Yo les digo queridos hermanos, esa no es la manera de actuar, a mí no me van a detener por lanzarme una piedra de ninguna manera, al contrario, tenemos que seguir con más fuerza”, expresó.

Las piedras que nos tira Perú Libre no nos detendrán en nuestra decisión de rescatar al Perú del comunismo y la izquierda radical. ¡Viva la paz y la democracia! pic.twitter.com/uziGnHNtUN — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 12, 2021

“Quiero decirles que no tengo temor a este tipo de agresiones. Nosotros hemos estado en Chota donde a la salida se produjeron varios incidentes también bastante agresivos, lo importante para nosotros es llevar nuestro mensaje y tratar de llegar a todas las regiones en esta segunda vuelta”, señaló.

Finalmente, Fujimori escribió en su cuenta de Twitter “Las piedras que nos tira Perú Libre no nos detendrán en nuestra decisión de rescatar al Perú del comunismo y la izquierda radical. ¡Viva la paz y la democracia!”