En el tema de Camisea no hay ninguna contradicción. No hay que ser ingenuos. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. La premier Mirtha Vásquez es solo una pieza más en el juego político del gobierno. NO PUEDE HABER CONFIANZA FRENTE A LA MENTIRA. (Video) pic.twitter.com/4xDuL0xdNS