En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme” presentaron un informe con las declaraciones de la esposa Alejandro Rodó Iglesias, el nuevo novio de Karina Rivera, quien señaló que la presentadora de televisión arruinó su matrimonio de 20 años.

“”Sí se metió en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe. 29 años, (20 años de matrimonio y 9 de convivencia) me arruinó el matrimonio, esa la verdad. Tú sabes qué cosa jala más que cabo de buque y el hombre pues a los 50 años que vengan y le meneen el *** porque esa es la realidad de esa mujer”, expresó la mujer identificada como Giuglianna Calisto, a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Tras la noticia, la figura de Latina compartió un mensaje de reflexión en sus stories de Instagram.

“Supera el enojo con tranquilidad; supera la maldad con bondad; supera la mentira con verdad; el ruido con el silencio y el odio con el amor”, se lee en la imagen publicada por Karina Rivera.

Hace una semana, Karina Rivera reveló a un medio local que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

“Estoy contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, informó Karina Rivera durante una entrevista con El Popular.

Karina Rivera: Envuelta en un problema

