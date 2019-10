Karen Dejo presenta pareja, Yahaira responde a Melissa Klug y la esposa de 'Aladino' hace oídos sordos en el VAR BOCÓN

Hace oídos sordos

Ante todos los rumores y cosas que salen a la luz en la farándula, Pamela López, esposa de Christian Cueva, compartió una foto del pelotero, demostrando que su relación está más fuerte que nunca. ¡Eso!

‘Tili’ le metió el serrucho

Todas las alarmas se dispararon cuando se supo que Tilsa Lozano, quien tuvo una supuesta relación con el ‘Loco’, habría viajado a Panamá el mismo día que la expareja de Olinda Castañeda. Así lo dio a conocer Magaly Medina en su programa. ¡Asu!

Presenta su nuevo galán

Karen Dejo, quien negó que haya tenido un romance con Jefferson Farfán, fue captada en una discoteca limeña dándose un beso con el modelo fránces Jonathan Laurent. Aunque muchos han criticado esta pareja, pues habría una amplia diferencia de edad.

La pierna en alto

Yahaira Plasencia no se quedó callada ante los comentarios de Melissa Klug. “Sigue hablando de lo mismo hace tres años. No me interesa. Me tiene sin cuidado”, dijo la salsera, que anda más feliz que nunca.

¿Fue o no la ‘partidora’?

Después de anunciar su matrimonio a los cuatro vientos, sale la primera complicación para Katy Jara. La expareja de su actual esposo ha dicho que la cantante fue “la otra” y la acusó de haberse metido en su relación, aun sabiendo que ella estaba esperando un hijo.

Ante esto, Jara, quien una vez dijo que varios peloteros la cortejaron, salió a dar la cara. “La verdad siempre será una sola, yo no tengo nada que temer. Mi esposo y yo hoy estamos tranquilos”, disparó.