Kanye West y Travis Scott han unido sus voces para su nueva canción llamada “Wash Us in the Blood”, la cual ya cuenta con un videoclip que va camino a ser tendencia en redes sociales.

Los raperos estadounidenses decidieron unirse para hablar de la realidad en Estados Unidos, sobre todo por el racismo, la violencia y el coronavirus, problemas que han regido al país norteamericano en los últimos meses.

El videoclip ha sido dirigido por el artista Arthur Jafa, quien utiliza diferentes planos y videos de archivo con bastantes referencias de la cultura afroamericana.

En menos de 24 horas el videoclip ya logró tener más de 4 millones de vistas en YouTube. Cabe resaltar que North West, hija del rapero y Kim Kardashian, aparece al final del video, siendo su primera aparición en una de las producciones de su padre.

Kanye West está casado con Kim Kardashian desde el 2014 y tienen cuatro hijos. Mientras que Travis Scott es el padre de la hija de Kylie Jenner, Stormi. Por lo que hace bastante tiempo se sospechaba que los artistas podían lanzar una colaboración en conjunto.

El nuevo tema está incluido en el nuevo disco “Gold’s Country” de Kanye West, siendo “Wash us in the Blood” su single principal. El cantante anunció la grabación de este disco desde el 2018, pero hasta el momento no se conoce la fecha de lanzamiento.

