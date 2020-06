Julio Guzmán, líder del Partido Morado, se refirió al incidente registrado en mayo del 2018, en un edificio de Miraflores, del que se difundieron imágenes en enero y en las que se observa al líder del Partido Morado salir corriendo a raíz de un incendio. Consideró el hecho como “un error”.

“Al margen de que el tema de lo que pasó en enero haya sido un tema personal, a pesar que nunca hubo un abandono en situación de peligro que lo podría corroborar no solo la persona que estuvo allí, sino también los reportes de los bomberos y la Policía Nacional que dicen lo contrario. Pero, al margen de eso, yo cometí un error, sin duda. Y por eso tengo que pedir perdón. Expuse de una forma absolutamente innecesaria a mi familia, al partido, a los militantes, y eso fue un error”, enfatizó en declaraciones a TV Perú.

De otro lado, Julio Guzmán aseguró que la agrupación política “está abierta” para quienes quieran inscribirse y participar del próximo proceso electoral del 2021. El excandidato presidencial no dudó en referirse al actual alcalde de La Victoria, George Forsyth y al ex primer ministro Salvador del Solar.

“El partido está abierto para todos, si el señor [George] Forsyth, [Salvador] Del Solar, quieren inscribirse, quieren ser militantes del partido, participar en las elecciones internas, eso es lo que los peruanos quieren, escuchar ideas, ver gente nueva, entonces, bienvenidos”, afirmó.

Asimismo, resaltó que se deben escuchar las propuestas que estos tengan y sus discursos, ya que eso determinará si tienen el mismo espectro político.

“Tenemos que escuchar también las propuestas de aquellos que se supone están en el centro. Yo quisiera escuchar cuáles son sus discursos políticos sobre, por ejemplo, la intervención del Estado. Si se les rasgan las vestiduras si se tiene que tomar el control de las clínicas o no, si se rasgan las vestiduras si hay que hacer control de precios cuando hay estipulaciones. A mí me gustaría escuchar eso, porque eso va a determinar si esas personas, que aparentemente pertenecen a un espacio de centro, en realidad no son de centro sino son más ‘derechosos’ de lo que parecen”, señaló.

Sin embargo, Guzmán expresó su intención de ser el candidato presidencial por el Partido Morado, lo cual -dijo- se definirá a través de elecciones internas.

“Lo primero, decir que yo tengo aspiraciones de ser el candidato presidencial [...] [pero] Eso lo va a definir las elecciones internas, yo, por supuesto, pienso participar”, precisó.

En otro momento, el excandidato presidencial reiteró su preocupación por el actual Congreso de la República y su necesidad por “llamar la atención”.

“Yo trabajo intensamente con la bancada Morada, interactuamos todos los días, nos reunimos todas las semanas para hacer un seguimiento de los proyectos [...] y lo que estoy viendo en el Congreso es muy preocupante. Es un Congreso más que populista, exhibicionista, en el sentido que quiere llamar la atención porque tiene un Ejecutivo que está tomando decisiones y en el Congreso dicen: ‘¿dónde está mi espacio para estar en la foto?”, dijo.

Finalmente, resaltó que se debe escuchar a la población siendo “responsables” al momento de ofrecer soluciones.

“Creo que a la gente hay que escucharla, hay que atenderla, hay que resolver sus problemas, pero eso no está divorciado de ser responsables y decir lo que puedes y no puedes hacer”, sentenció.