Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, fue entrevistado por La República sobre las declaraciones de Alexandra Méndez, quien afirmó que se besó con el capitán de la selección peruana.

Al respecto, el entrenador de fútbol indicó que la ciudadana venezolana quiere sacar provecho con el nombre de Paolo Guerrero.

“[Hablemos de] otras cosas positivas, estamos tranquilos. Son cosas que, de repente, quieren sacar provecho o ventaja por el nombre nomás”, fue la respuesta de River al ser consultado sobre el tema.

Como se recuerda, la popular ‘Chama’ contó en “El valor de la verdad” que se besó con Paolo Guerrero. “Él me contó que había terminado con Alondra”, dijo Alexandra Méndez aclarando que el encuentro no fue un acto de infidelidad por parte del futbolista.

“Fue en 2015, el día que lo conocí en su casa y pasé la noche de Navidad con él. Sé por un amigo que me quería conocer y fui a verlo, se puso a hablarme, me dijo que le gustaba, a lo que le respondí que él tenía novia, pero me lo negó”, contó en el programa.

