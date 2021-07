La periodista Juliana Oxenford le respondió a un usuario en Twitter que le pidió “dar el ejemplo” y que se vacune con la dosis de Sinopharm.

“Da el ejemplo y vacúnate con la Sinopharm”, le dijo un usuario a Juliana Oxenford en Twitter.

Juliana Oxenford no dudo en responder el comentario: “Todavía no me toca, aún falta y me vacunare con la que me corresponda”.

Todavía no me toca, aún falta y me vacunare con la que me corresponda. https://t.co/LifcpTDTSO — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) July 17, 2021