La periodista Juliana Oxenford arremetió contra las personas que critican la efectividad de la vacuna Sinopharm y aseguró que todas sirven.

“Si no comes te mueres. Te vas a poner exquisito pidiendo camarones cuando en casa hay olluco con arroz? No. Te alimentas y punto. Lo mismo con las vacunas. Todas sirven para no morir. TODAS. Quien te diga que la Sinopharm no funciona es porque quiere que te mueras”, escribió.

Si no comes te mueres. Te vas a poner exquisito pidiendo camarones cuando en casa hay olluco con arroz? No. Te alimentas y punto. Lo mismo con las vacunas. Todas sirven para no morir. TODAS. Quien te diga que la Sinopharm no funciona es porque quiere que te mueras. — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) August 4, 2021

Recordemos que la vacuna Sinopharm, de procedencia china, ha sido criticada por su efectividad y porque varios países europeos prohíben la entrada de las personas que hagan sido inmunizadas con esa vacuna.