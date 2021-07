Luego de que Vladimir Cerrón confirme que Roger Najar Kokally es la propuesta para el premierato del Gobierno, la conductora, Juliana Oxenford, afirmó que Najar no puede ser el próximo presidente del Consejo de Ministro por abusar de una niña.

“Nájar abusó de una niña, la embarazó , no reconoció a la bebé y obligado empezó a pasar 70 miserables soles de manutención. No más violadores. No más pedofilos. No más agresores de niños. Este tipo no puede ser Premier”, escribió a su cuenta de Twitter.

Lo dije hoy en el programa y aquí @gvillasis lo resume. Nájar abusó de una niña, la embarazó , no reconoció a la bebé y obligado empezó a pasar 70 miserables soles de manutención. No más violadores. No más pedofilos. No más agresores de niños. Este tipo no puede ser Premier. https://t.co/ETikejg40F — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) July 24, 2021

Recordemos que Cerrón, afirmó que Castillo Terrones es la persona que toma las decisiones finales y que Perú Libre solo sugiere algunas situaciones.

