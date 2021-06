Volvió a referirse al tema. La periodista Juliana Oxenford condenó el accionar del periodista de Latina, Steve Romero luego de que se publicaran videos sobre el incidente ocurrido en los exteriores del local de Perú Libre en el Cercado de Lima.

“A penas escuché a Steve Romero manifestando que había sido golpeado por un simpatizante de PL, condené el acto y me solidarice con mi colega. Me equivoqué. Esta reacción es condenable y no se puede hacer espíritu de cuerpo ante un video tan contundente”, escribió la periodista de ATV en su cuenta de Twitter y adjuntó un video del incidente.

A penas escuché a Steve Romero manifestando que había sido golpeado por un simpatizante de PL, condené el acto y me solidarice con mi colega. Me equivoqué. Esta reacción es condenable y no se puede hacer espíritu de cuerpo ante un video tan contundente. https://t.co/iXwQttFtFY — julianaoxenford (@julianaoxenford) June 7, 2021

Y es que luego del flash electoral a nivel nacional, los simpatizantes de Perú Libre estuvieron ubicados en los exteriores de su local ubicado en el Cercado de Lima cuando de pronto se originó una pelea entre un seguidor de Perú Libre y el periodista de Latina, Steve Romero.

En primera instancia, se dijo que el hombre de prensa recibió un golpe en el ojo derecho, sin embargo, con el pasar de los minutos aparecieron videos sobre el incidente mostrando lo ocurrido.