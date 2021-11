Juliana Oxenford pasó un mal momento luego de tener un accidente de tránsito el miércoles 10 de noviembre. La periodista chocó con un motociclista y tuvo que pasar muchas horas en la comisaria.

En varios de sus mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Julia confirmó que ni ella ni el motociclista resultaron heridos de gravedad: “Pasé por dosaje etílico (negativo), el joven de la moto resultó ileso y fue dado de alta al poco rato y pasó también por las pruebas de ley. Los daños materiales están cubiertos y nosotros - que somos lo más importante- estamos bien y en casa”.

Poco después de conocerse del accidente, la conductora fue acusada en redes sociales de no ayudar al motociclista. Juliana explicó por qué en el video que también circula en redes sociales, estuvo dentro de su auto.

Juliana Oxenford atropelló hoy a un motociclista en la av. Aramburú. Ella manejaba su camioneta Subaru e impactó contra el joven que quedó tendido sobre la pista al costado de su vehículo. En video se le ve conversando con el policía pero no baja para auxiliar al herido. pic.twitter.com/c4eLKd6llf — radarperu.com (@Radarperucom) November 10, 2021

“Al rato baje de mi auto para ver cómo se encontraba el joven de la moto, me quede con él varios minutos y - para los mentirosos de siempre- les cuento que fue la policía la que al llegar al lugar me pidió que subiera a mi auto mientras llegaba una ambulancia”.

Juliana no pudo conducir su programa y fue reemplazado por su colega Pilar Higashi: “Como comprenderán, no he podido preparar el programa y aún siento algo de dolor en el pecho. Nos vemos mañana de todas maneras. ¡Un abrazo a todos!”.

