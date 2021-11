Luego de sufrir un accidente de tránsito, la periodista Juliana Oxenford no estuvo en la conducción de su programa ‘Al estilo Juliana’ que se transmite en ATV. Mediante sus redes sociales, la conductora explicó todo lo que pasó en el día. Fue reemplazada por Pilar Higashi.

“Ya en casa luego de sufrir un accidente esta mañana y pasar todo el día en la comisaría cumpliendo con lo que manda la ley. Por suerte, tanto el motociclista como yo estamos bien. Fue un choque que no pasó a mayores. Sentí un golpe fuerte producto del jalón del cinturón”, indicó Juliana.

Pilar Higashi reemplazó a Juliana en la conducción. (Foto: ATV)

“Como comprenderán, no he podido preparar el programa y aún siento algo de dolor en el pecho. Nos vemos mañana de todas maneras. ¡Un abrazo a todos!”, añadió la conductora en su cuenta de Twitter.

Aunque en redes sociales acusaron que no auxilió al motociclista, la conductora indicó que lo ayudó: “Al rato baje de mi auto para ver cómo se encontraba el joven de la moto, me quede con él varios minutos y - para los mentirosos de siempre- les cuento que fue la policía la que al llegar al lugar me pidió que subiera a mi auto mientras llegaba una ambulancia”.