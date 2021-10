Juliana Oxenford le respondió duramente a Mario Vargas Llosa, quien se refirió a la actualidad política que afronta el país asegurando que “los países que votan mal, lo pagan caro”.

“Escriba señor Vargas Llosa, escriba. En política mejor no se meta y menos para esto. Conclusión: si no votan como yo, no votan bien”, respondió Juliana Oxenford.

https://t.co/Z8xgoikgHj — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) October 1, 2021

Las declaraciones de Mario Vargas Llosa han tenido distintas reacciones, ya que recordemos que el escritor apoyó a Keiko Fujimori en la campaña electoral.

