Cada vez que Guido Bellido tiene un encuentro con la prensa algo va a suceder. Y es que las desatinadas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros ya se cuentan por decenas. La última ocurrió hace poco cuando trató de muy mala forma a un periodista que lo estaba entrevistando a quien mandó a “lavarse las orejas”.

Conocido el hecho, diversos personajes utilizaron sus redes sociales para expresar su solidaridad con el periodista agraviado. Juliana Oxenford usó su espacio en ATV y enfiló sus baterías contra el cuestionado jefe del Gabinete.

“Bellido cada vez más, está peor, en serio, creo que tanto tinte de pelo de verdad le está afectando porque una cosa es hablar en quechua, cosa que no me parece mal”, arremetió la periodista en “Al estilo Juliana”.

“Pero otra cosa es aprovecharte del periodismo que no sabes quechua, de la gente que te está entrevistando e insultar, humillar a una persona en un idioma que desconoce, eso es una bajeza y eso a hecho hoy (ayer) Guido Bellido”, agregó una molesta Juliana Oxenford.

Palomilla de ventana

La reconocida periodista también aprovechó la ocasión para recordarle a Guido Bellido que es uno de los personajes más cuestionadas y con más baja popularidad del régimen de Pedro Castillo. “Usted no escucha a la gente, la gente no lo quiere, ¿por qué está ahí? Hagamos una encuesta y la gente no lo quiere”, expresó Oxenford.

“Por favor, agarre su carro y ojalá se vaya lejos de Palacio de Gobierno y del Gabinete, porque está de mal en peor burlándose de alguien. Graciosito, palomilla de ventana, me burlo en quechua. Tremendo realmente”, arremetió.