La periodista Juliana Oxenford anunció que denunciará al candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien la llamó “ignorante de porquería”.

“Usted va a tener que responder y en tribunales por lo que ha dicho el día de hoy de mí, me ha llamado ignorante de porquería, me ha insultado, me ha violentado como ya lo había hecho antes con colegas periodistas”, dijo en su programa.

“Esto no es piconería, esto es defender ni siquiera mi verdad, sino la verdad”, agregó luego Juliana Oxenford.

“Lo reto a que me diga cuando yo he defendido a las vacunas chinas señor difamador y mentiroso Rafael López Aliaga”, señaló luego.