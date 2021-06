App Annie es una página web que te permite conocer cuáles son los juegos más descargados de la semana. Esta vez hemos recopilado la lista de los juegos para iPhone más descargados de la semana en Estados Unidos. Todos los juegos para el sistema iOS se pueden descargar a través de App Store.

MÁS INFORMACIÓN | Lista de juegos para iPhone más descargados del 31 de mayo al 5 de junio

Minecraft es el juego de pago que más se han descargado los usuarios de iPhone durante la semana del 7 al 13 de junio, mientras que el juego gratuito más popular ha sido Count Masters: Crowd Runner 3D. En cuanto a los juegos con mayor recaudación en esta semana encabeza la lista el juego Roblox.

Los juegos para iPhone de pago más descargados esta semana han sido Bloons TD 6, Heads Up!, Geometry Dash y Monopoly. Por su parte, Fat 2 Fit!, Text And Drive! y Judgement Day: Heaven or Hell, Oh my God! han sido los juegos gratuitos más descargados para smartphones con sistema operativo iOS.

Juegos gratis

Count Masters: Crowd Runner 3D - Tap2Play LLC Fat 2 Fit! - VOODOO Text And Drive! - Arda Volkan Gursel Judgement Day: Heaven or Hell, Oh my God! - Matchingham Games Adorable Home - HyperBeard Inc. Project Makeover - Magic Tavern, Inc. Roblox - Roblox Corporation Like A Dino! - Hyun-joong Kim Bridge Race - SUPERSONIC STUDIOS LTD Beat Master! - Coda Platform Limited

Like A Dino! (Foto: Pexels)

Juegos de pago

Minecraft- Mojang Heads Up! - Warner Bros. Bloons TD 6 - ninja kiwi Geometry Dash - RobTop Games AB Plague Inc. - Ndemic Creations Grand Theft Auto: San Andreas - Rockstar Games True Skate - True Axis Monopoly - Marmalade Game Studio Papa’s Freezeria To Go! - Flipline Studios Bloons TD 5 - Ninja Kiwi

Minecraft.

Juegos de mayor recaudación

Roblox - Roblox Corporation Clash of Clans - Free with In App Purchases Candy Crush Saga - King Clash Royale - Supercell Pokémon GO - Niantic, Inc. Garena Free Fire- World Series - GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED Genshin Impact - miHoYo Limited Coin Master - Moon Active Homescapes - Playrix Call of Duty®: Mobile - Activision Publishing, Inc.