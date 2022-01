¿Aburrido de siempre las mismas apps en tu iPhone? Hoy te traemos la lista de los juegos para celulares con sistema iOS más descargados de la semana según la aplicación App Annie, tanto gratis como de pago. Todos los videojuegos que aparecen aquí se pueden descargar a través de App Store.

Minecraft es el juego de pago más descargado de la semana en la App Store, mientras que el juego gratis para iPhone con más descargas en los últimos siete días es Coloring Match.

Algunos de los juegos de pago para dispositivo iOS que han obtenido una gran número de descargas esta semana han sido Five Nights at Freddy’s. Por otra parte, Slap and Run son los juegos gratis para Android más descargados de esta semana, según App Annie.

Top 10 de juegos gratis para iPhone

Roblox. (ROBLOX)

Coloring Match - SUPERSONIC STUDIOS LTD Slap and Run - VOODOO Roblox - Roblox Corporation Super Mario Run - Nintendo Co., Ltd. Count Masters: Crowd Runner 3D - Tap2Play LLC Paper Fold - Good Job Games Wordle! - Steven Cravotta Subway Surfers - Sybo Games ApS Rocket League Sideswipe - Psyonix LLC Call of Duty®: Mobile - Activision Publishing, Inc.

Top 10 de juegos de pago para iPhone

Minecraft.

Minecraft - Mojang Five Nights at Freddy’s - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s 2 - Clickteam, LLC Ultimate Custom Night - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s 4 - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s 3 - Clickteam, LLC Five Nights at Freddy’s: SL - Clickteam, LLC Bloons TD 6 - ninja kiwi Geometry Dash - RobTop Games AB FNaF 6: Pizzeria Simulator - Clickteam, LLC

Top 10 de juegos con mayor recaudación para iPhone

Candy Crush Saga.

Roblox - Roblox Corporation Candy Crush Saga - King Clash Royale - Supercell Coin Master - Moon Active Royal Match - Dream Games, Ltd. Garena Free Fire - New Age - GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED Call of Duty®: Mobile - Activision Publishing, Inc. Genshin Impact - miHoYo Limited Homescapes - Playrix Evony - TOP GAMES INC.

Cómo descargar apps y juegos en el iPhone o iPad

En el iPhone, iPad o iPod touch, abre App Store. Explora o busca la app que quieres descargar. Si encuentras un juego que dice Arcade, suscríbete a Apple Arcade para jugarlo. Toca o haz clic en el precio o en el botón Obtener. Si ves el botón “Abrir” en lugar del precio o del botón “Obtener”, significa que ya has comprado o descargado esa app. En App Store, si en una app se muestra el botón Obtener en lugar del precio, significa que esa app es gratis. No se te cobrará por descargar una app gratuita. Algunas apps gratuitas ofrecen suscripciones y compras dentro de la aplicación, que te darán acceso a más funciones y contenido, entre otras cosas. Obtén más información sobre las suscripciones y compras dentro de las apps.

