Un hecho ha sacudido Argentina. Un jubilado de 71 años llamado Jorge Ríos asesinó de dos balazos a Franco Moreyra luego de que un grupo ingresara a su vivienda para intentar robarle. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de julio y con el correr de las horas, las investigaciones indicaron que los delincuentes pertenecen a la barra brava de Quilmes.

Franco Moreyra, más conocido como ‘Piolo’ en el mundo de la barra brava de Quilmes, fue el delincuente que falleció luego de que el anciano le disparara dos balazos. Además, en las últimas horas el Departamento Policial de Quilmes logró capturar a Dibu Chara.

¿Quiénes eran estos barras bravas de Quilmes?

Alejandro Cid Aparicio, abogado de Jorge Ríos, indicó que “Fueron barrabravas de Quilmes los que robaron y atacaron a Jorge. Me parece que el Estado les tiene miedo o está asociados a ellos”. Se trata de segundas y terceras líneas de barras bravas que pertenecen a la banda Villa La Vera, quienes no lograron tener relevancia en la barra principal del club cervecero.

Dibu Chara ya fue atrapado por la policía de Quilmes y Martín Salto, otro barrista de segunda línea, permanece prófugo de la justicia.

Según reporta Infobae, Franco Piolo Moreyra era muy cercano a ‘El Topo’, quien era el número 2 de la barra de Quilmes luego de Osvaldo Dedo Becerra, mítico líder de la barra brava del club. El grupo de Moreyra pertenecía a Villa La Vera y cometieron actos delincuenciales en la zona Oeste de la localidad de Quilmes. Uno de los casos más sonados en los que esta banda estuvo involucrada fue el asesinato de un adolescente a la salida de una discoteca.

El descargo de Jorge Ríos

Jorge Ríos declaró para Radio la Red luego de asesinar al Piolo Moreyra e indicó lo siguiente: “Me siento mal hermano, no nací para matar a nadie. Se meten tres veces en la noche con que intenciones quería venir esta gente cinco personas. Te podés imaginar que todo esto, yo digo que pasaba acá. Tengo a mi comadre que está al lado de mi casa, es una persona de 80 años y cuando se fueron y saltaron me toman de rehén. Pensé en mil cosas, mil maneras pero es lo único que te quiero decir. Yo no soy un delincuente”, señaló el jubilado.

