La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (Cotrap) y la Asociación de Propietarios de Ónmibus Interprovinciales del Perú (Apoip) cuestionaron la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de crear el padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en taxi colectivo.

En un comunicado, ambos gremios indicaron que la norma emitida por la gestión de Juan Silva Villegas “atenta contra las condiciones básicas de seguridad que requiere el transporte de pasajeros”.

“La resolución emitida por el MTC atenta contra las condiciones básicas de seguridad que requiere el transporte de pasajeros al permitir que los llamados taxis colectivo puedan realizar rutas interprovinciales de manera indiscriminada a partir de la fecha solo con una simple declaración jurada sin acreditar condiciones de acceso y permanencia”, indicaron.

También advirtieron que una norma de menor categoría “trae abajo toda la regulación del transporte interprovincial”, ya que, según dijeron, cualquier persona, natural o jurídica, inscrita en el padrón de Sutran puede obtener la autorización de manera automática para brindar el servicio de transporte terrestre interprovincial en taxi colectivo sin que previamente existan los parámetros mínimos.

“Recordamos a las autoridades responsables que estos vehículos son un peligro para la población, pues no están diseñados para el traslado de pasajeros en rutas largas, no cuentan con los accesorios de seguridad, no llevan un control de velocidad, los conductores no tienen relevo y no llevan un control de horas de manejo. Tampoco cuentan con rutas fijas establecidas por el MTC, lo que promueve la aparición de paraderos informales, y no sigue ningún protocolo establecido contra el COVID-19″, señalaron.

“Es responsabilidad del MTC y del Estado brindar las garantías para la seguridad de los pasajeros a nivel nacional. El traslado de vidas humanas no puede ser moneda de cambio para favorecer la informalidad. Como gremio estamos preocupados por la amenaza a la seguridad vial que constituye esta decisión, por ello, invocamos a las autoridades encargadas a reconsiderar esta resolución y evitar que se exponga al peligro la vida de miles de personas”, agregaron.

El caso

El último lunes, el MTC publicó una resolución ministerial en la que crea el padrón de prestadores del servicio de transporte de personas en auto colectivo, que será administrado por la Sutran y para cuyo registro solo se necesitará una declaración jurada del conductor del vehículo.

Este martes, el sector que dirige Juan Silva Villegas afirmó que la inscripción en el padrón del transporte terrestre de pasajeros en taxi colectivo no otorga ningún tipo de autorización ni habilitación para prestar el servicio en este tipo de vehículo.

