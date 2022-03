Los jóvenes empresarios Alexis Ormeño y Kevin Rodríguez iban a organizar un concierto a inicios de año con los cantantes colombianos Lil Silvio & El Vega. Sin embargo, denuncian que Ramón Edgar Alfredo Deza Álvarez, quien se encargaba de la coordinación con los artistas, los estafó con aproximadamente 40 mil soles.

De acuerdo a Domingo al Día, Deza tenía la función de coordinar con los artistas, incluso, hicieron el flayer donde señalan que el evento se iba a realizar el 2 de enero. Sin embargo, uno de los socios decidió retirarse por falta de dinero, entonces Alexis, Kevin y Ramón postergaron el concierto para el mes de febrero en un local de Barranco.

Según los denunciantes, Deza se encargaría también de realizar las negociaciones con la dueña del establecimiento. “Ramón había enviado unos vouchers que nunca le llegaron a la dueña del local. A mí me envió un voucher de S/5.000 que él le había depositado a la dueña y yo le digo a la dueña: ‘ya te depositó Ramón’. El tema está en que ese depósito como máximo dura 48 horas, se hizo un miércoles a la 1 de la tarde y tendría que llegarle el viernes a 1 de la tarde como máximo. El cual la dueña me dice a mí que nunca le llegó. Aparentemente, él (Deza) hace es el depósito y luego cancela la operación y te manda el voucher como si ya hubiera realizado el depósito de verdad “, detalló Alexis Ormeño.

Ante esta situación, el local Arena Bar emitió un comunicado donde informaron que “personas inescrupulosas” los intentaron estafar con depósitos falsos para el evento de Lil Silvio programado para el día sábado 12 y sábado 26 de febrero. “Hacemos de conocimiento público ya que nuestro local se preocupa por la imagen y por salvaguardar a sus clientes”, se lee.

Luego que no pudieran conseguir el local en Barranco, los jóvenes cambiaron nuevamente la fecha y el establecimiento a realizarse el show. “Ramón me decía a mi deposita a este nombre que es el dueño del local, después me salgo enterando que era una persona que Ramón le estaba pagando sus deudas. Esta persona incluso fue a la Depincri y dijo que él era un prestamista y que le había prestado dinero a Ramón”

Al tomar conocimiento de esta situación, Alexis y Kevin se comunicaron con el representante de Lil Silvio & El Vega, quien les dijo que Ramón solo les había depositado 2 mil dólares el 12 de diciembre.

“Ramón nos cuenta que tenía 8 mil dólares. Yo desde ese día que me enteré lo di por perdido mi dinero porque no había ningún voucher”, señaló Kevin Rodríguez.

Ellos denunciaron a Ramón Deza ante la división de Estafas de la Dirincri. Para capturarlo, lo citaron en un centro comercial, donde fue detenido por agentes PNP. Sin embargo, la Fiscalía lo dejó en libertad señalando que no existen suficientes elementos de los hechos denunciados.

“Ahorita somos dos jóvenes estafados. Muy aparte del dinero queremos que él no siga en libertad”, aseveró Alexis Ormeño.

RAMÓN DEZA SE PRONUNCIA

Respecto a la denuncia en su contra, Deza negó tener el dinero. “Yo no tengo el dinero en los bolsillos, en las cuentas. Ellos saben bien lo que han hecho, pero están tratando de manchar mi honra, mi honor. Respondan con la gente a la cual ustedes tienen que responderles, no me chanten el muerto a mí”.

Además, descartó haber depositado dinero a la dueña del local Arena Bar. “Ningún deposito porque la dueña por medio de una comunicación que nosotros tenemos en WhatsApp indica claramente que ella se niega alquilar el local para el evento”.

Consultado sobre qué sucedió con los 40 mil soles, sostuvo que tiene como sustentar los gastos. “Una parte lo tiene los artistas, gastos administrativos, tema de documentos que se ha hecho, que está como demostrarse porque están las boletas. A los colombianos se les pagó 6 mil dólares. Falso que se le haya entregado solo 2 mil dólares”.

OTRAS DENUNCIAS

Cabe indicar que esta no es la primera vez que Ramón Deza es denunciado por estafa. En octubre de 2018, tres jóvenes lo acusaron de haberlas engañado con 3 mil dólares.

“En el año 2018, el señor Deza se presentó como representante autorizado del grupo Magneto, específicamente del cantante Alan Ibarra. Nos propuso hacer una convivencia que consistía en una interacción con el artista, firma de recuerdos, toma de fotos por 90 minutos con el costo de 6 mil dólares”, contó la agraviada.

Según el dominical, ella depositó 3 mil dólares de adelanto bajo la condición que el artista les envié un saludo promocional, el cual nunca les llegó. “Le solicitamos al señor Ramón Deza que nos devuelva el dinero y nos dijo que había sido transferido al manager del grupo. Sin embargo, nos comunicamos con el manager y nos dijo nunca haber recibido ningún dólar por parte de Deza”.

Otra víctima de Deza fue la actriz Kukuli Morante. “En un programa lo entrevistaron y él dijo: sí, sí, yo le debo a Kukuli, pero la semana que viene yo le pago. Eso fue hace cuatro o cinco años, y hasta ahorita pasó la semana y nunca me pagó”.

Deza le debe 5 mil soles a la actriz por sus servicios como animadora. Ella aún está a la espera que él le pague.

