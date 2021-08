Un joven de Tennessee, Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales luego que se conozca su historia. Y es que recibió una descarga eléctrica en su casa, producto de la caída de un rayo, mientras estaba jugando videojuegos en su consola.

Según las informaciones que brindaron las autoridades locales, el rayo cayó durante la tormenta eléctrica que se estaba produciendo en la ciudad. Sin embargo, el joven estaba adentro de su casa pero recibió la descarga a través del control de la consola.

En los servicios de ayuda de Robertson, se reporto que un hombre fue alcanzado por un rayo en Greenbrier, después de que cayera un rayo en la casa.

No obstante todo quedó en un susto. El joven no recibió ningún daño y el personal de salud que lo auxilió determinó que no fue afectado y no era necesario llevarlo al hospital.