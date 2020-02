El joven argentino Jonathan Martin Jaime disputaba un partido de fútbol con sus amigos, cuando recibió un fuerte pelotazo en la pierna derecha, lo que le causó un dolor insoportable y no se imaginó que le traería como consecuencia un tipo de cáncer en los huesos.

El muchacho tuvo que ir al Hospital Central de San Isidro, tras varios días porque la hinchazón no bajaba, y le recetaron antiinflamatorios. Sin embargo, volvió porque también se le hincharon el tobillo y el pie.

Después de cuatro meses y muchos estudios, un especialista del Hospital Ángel Roffo dio con el diagnóstico y era mucho más grave de lo que se pensaba: sarcoma de Ewing.

"En el Roffo me explicaron que estaba avanzado, me preguntaron por qué no lo había llevado antes", dijo la madre del joven en Todo Noticias.

El sarcoma de Ewing es un cáncer de hueso que suele comenzar en las piernas, pelvis y brazos, antes de llegar a los órganos, donde es mucho más complicado de tratar.

El caso de Jonathan se extendió hasta los pulmones y necesita tratamiento de quimioterapia, además de una operación por lo que su familia está realizando actividades para costear la cirugía.