Jossmery Toledo se ha convertido en una de las mujeres más mediáticas de la farándula local por la difusión de un video en “Tik Tok”, su alejamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y también por ser captada junto al futbolista Christopher Olivares.

Días después del “ampay” que salió en “Magaly Tv, la Firme”, la modelo afirmó que ya no sería parte de la PNP, compartiendo un sentido mensaje en sus redes sociales. Luego empezó a darse el rumor que la exagente sería parte del reality “Esto es Guerra”.

Jossmery no ha confirmado la noticia, pese a los que fuertes rumores que hay en redes sociales. Por su lado, los conductores del programa “En Boca de Todos” recordaron que ella es una modelo y deportista, por lo que podría ser parte de los guerreros o combatientes. Gino Pesaressi comentó que el ingreso de la modelo sería una “bombaza” y un “buen jale” para el programa.

“Es deportista también, súper exigente”, remarcó la presentadora Maju Mantilla.

Luego le consultaron a Reinaldo Dos Santos si es que Toledo será parte del programa, a lo que él comentó que sí la ve dentro de Esto es Guerra, pero no en este momento. “Se le ve muy bonito con el traje y todo, pero en este momento yo no la veo en el programa por ahora”, afirmó Dos Santos, aclarando que la modelo sí estará el reality, pero ahora no, sino en la próxima temporada.

