Jossmery Toledo sigue haciendo de las suyas, Jazzmin Pinedo contó lo que pasó con Gino Assereto y Magaly Medina le lanza dardos a Janet Barboza

‘Tombita’ power

Jossmery Toledo sigue haciendo de las suyas en sus redes y no le importa por el qué dirán. “Dale a tu vida un poco de sensualidad”, escribió.

‘Chinita’ se confiesa

La ahora conductora de un programa reality Jazzmin Pinedo contó lo que pasó con su relación con el padre de su hija. “Sí, la luchamos hasta el final. Nosotros tomamos la decisión hace muchos meses atrás”, lamentó.

Duelo de ‘maduritas’

Magaly Medina y Janet Barboza se han lanzado balas de grueso calibre. La ‘Rulitos’ salió con todo a responderle a la ‘urraca’, ya que esta deslizó que no se mete con ‘bataclanas’; pero la ex ‘Movidita de los Sábados’ le sacó un fantasma.

“Cuando intenta desacreditarte el primer recurso barato es decir: “Es la amante o la ‘bataclana’”. Perdóname, pero (Magaly) tiene una colaza de paja para que le pisen”, deslizó Barboza sobre la relación amorosa que habría tenido con Anchorena.

‘Yaha’ al natural

La pareja oficial de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, negó que se haya operado alguna parte de su cuerpo. “No me he operado nada. Por favor no estén diciendo cosas que no son”, dijo achorada la popular ‘Toto’.

‘Chorri’ dispara

El ídolo de Sporting Cristal, Roberto Palacios, no dudó en criticar al técnico Manuel Barreto por el 4-0 en Ecuador. “¿Qué hizo para obtener ese gran premio (ser DT de Cristal) y tener 2 años de contrato? Fue todo muy rápido”, criticó el ‘Chorri’.

Rompe, Melissa

La ‘Blanca de Chucuito’ ha dejado un rato sus problemas con la ‘Foquita’ Farfán, para dedicarle un sensualón baile a su pareja, Ítalo Villarreal, quien cumplió años. Regalazo.

