La suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo se ha convertido en tendencia en las redes sociales desde hace unos días por publicar un video donde aparece vistiendo el uniforme de la Policía Nacional y luego con un vestido corto.

El clip fue editado originalmente en la aplicación ‘Tik Tok’, pero fue cuando llegó a Instagram donde se comenzó a viralizar. El video generó que directivos de la PNP abrieran un proceso administrativo contra Jossmery Toledo; sin embargo, la defensa de la suboficial indica que no existe ninguna falta hacia la institución por “ser modelo”.

Jossmery Enith Toledo Coronel actualmente pertenece a la Dirección de Lavado de Activos de la PNP y cuenta con más de 351 mil seguidores en Instagram. La modelo aprovechó el fin de año para responder algunas preguntas de sus seguidores y reveló que sufrió de bullying en su época escolar y universitaria.

Jossmery Toledo reveló que sufría de bullying. (Captura de Instagram)

“¿Cómo iniciaste tu vida fitness?”, fue la pregunta que le realizaron en Instagram. La suboficial respondió que el motivo para ingresar al gimnasio fue que la molestaban mucho por ser delgada.

“Porque antes sufría de bullying, era muy delgada y hasta en el colegio y universidad me fastidiaban, eso me motivó a darle duro al gym. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano, y la verdad que me dio muchos resultados. La perseverancia y la paciencia son la receta”, indicó Toledo en su red social.