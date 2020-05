Jossmery Toledo olvida a Christopher Olivares: “Es muy chibolo, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo”

La exmiembro de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, habló sobre el fin de su vínculo con el ‘Zancudito’ Christopher Olivares, con quien ya no tiene comunicación desde hace algún tiempo y con quien incluso ni siquiera mantiene una relación de amigos.

“No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue", reveló Jossmery Toledo sobre Christopher Olivares en una entrevista para Instagram como Macarena Gastaldo.

“Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, sostuvo. Su expareja de Christopher Olivares es Naomi Degreeff, ex Miss Teeen Perú. “No sé si hablaba con las dos (...) yo salí con él porque obviamente me atraía (...)”, agregó.

Finalmente, Jossmery Toledo afirmó que el físico no era algo importante para ella: “La gente dice que es feo, no me importa mucho el físico, me caía súper bien, pero tenía que conocerlo más. Hubo cosas que no me gustaron, fue una pérdida de tiempo”, sostuvo.

Jossmery Toledo da con palo a Zancudito por regresar con su expareja (TROME)