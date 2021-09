Jossmery Toledo se mostró molesta ante la falta de agua en San Juan de Lurigancho. La expolicía opinó de ello en sucuenta de Instagram.

“Chicos, quiero comentarles dos cosas importantes. Hace un tiempo atrás se rompieron unas tuberías de desagüe por lo que no hubo casi un mes agua, especialmente en Huáscar. La cosa es que volvieron a romperse las tuberías porque seguro no lo arreglan bien y no hay agua desde el sábado”, comentó.

“(Sedapal) sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde, a mi casa no ha llegado agua, en ciertas zonas tampoco a llegado agua. La gente está desesperada al igual que yo. Todos sabemos que el agua es una necesidad básica para la higiene, para la alimentación, para todo”, agregó.

“Está bien nos pueden cortar unos días pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos pero necesitamos agua”, manifestó.