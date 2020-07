El cantante Josimar manifestó su molestia luego que en el programa “Magaly TV: La Firme” se le acuse de una supuesta piratería de una marca que promociona en sus redes sociales.

Según el programa de Magaly Medina, las prendas con diseños que pertenecerían a Disney en verdad son piratas. Por lo que el salsero aclaró que no todo lo que publica en sus redes sociales son marcas de él.

“Mi única marca es ‘Josifid”' la que me viste. Si me mandan pijamas de regalo no le voy a preguntar a las persona que las hacen si son originales o imitación”, señaló el cantante en una entrevista a Trome.

Josimar Fidel confesó sentirse incómodo por las críticas del programa. “Se pasan, un poco más y dicen que corté la tela, hice los estampados, todo por un saludo. Ya es mucho, me agarran de piñata”, aseguró el intérprete de “Con la misma moneda”.

Además de las críticas sobre su supuesta marca de ropa, el cantante confesó que su cuarentena ha estado dedicada a la convivencia con su pareja María Fe y en conocer quienes son sus verdaderos amigos en momentos difíciles. Sobre todo luego de la muerte de su abuela, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

