Josimar y su novia María Fe Saldaña estuvieron durante varios días en Europa, país al que llegó el cantante para brindar diversos shows.

Ante las cámaras de Domingo al Día, el artista peruano reveló que se volvió a enamorar y que ya piensa en casarse pues le dio un anillo de compromiso a María Fe. “He comprado un anillo de compromiso, un bolón”, dijo entre risas el intérprete de “Con la misma moneda”.

Josimar contó que durante su estancia en Europa también se dio un tiempo para hacer compras junto a su novia. Además, adelantó que muy pronto todo el Perú se llevará una gran sorpresa que guarda relación con su ámbito familiar.

“He venido con mi pareja y hemos ido a hacer shopping para los bebés allá en Perú, muy pronto van a saber, lo que hemos hecho por ahí… hay una sorpresa que ya todo el Perú se va a enterar. Una sorpresa en el ámbito sentimental y sobre todo familiar”, dijo.

Ante la insistencia del reportero, el salsero aseguró que no dará más detalles respectó a qué secreto guarda, pero aseguró que muy pronto todos se enterarán. “Ustedes mismos se van a enterar, yo a partir de ahora no voy a hablar nada de mi vida, que se enteren ustedes es diferente. Yo no voy a decir nada ahorita, ni mañana, se van a enterar”, agregó.

Cabe mencionar que, desde semanas atrás, se especula que la joven enamorada del cantante peruano estaría en la dulce espera. Los rumores empezaron a sonar más fuerte luego que María Fe fuera captada usando ropa ancha y con el vientre un tanto abultado.

Josimar compra lujoso anillo a su novia