El ministro del Interior, José Elice, descartó que se haya dado alguna orden específica para que la policía intervenga la actividad de campaña que estaba encabezando César Acuña, candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP) en Piura por haber estado generando aglomeración de personas pese al estado de emergencia contra el coronavirus (COVID-19).

“Puede tener la seguridad César Acuña que no hay ninguna disposición, persecución o acto que obstaculice su campaña ni la de ningún otro candidato desde el Gobierno. Eso no es posible. La policía ha sido prudente, ha estado conversando porque esa es la disposición que se ha dado, que tienen que actuar con mucho cuidado considerando que se trata de una organización política”, declaró el ministro a RPP.

Elice respondió a César Acuña, quien en una conferencia de prensa luego de la intervención policial en Piura acusó al Ejecutivo de haber dado una orden directa a la PNP para que frustren su acto partidario.

“Lamento el comportamiento de la policía, en el local del partido solo estaba el presidente con los candidatos y han interrumpido abruptamente. Creo que hemos estado cumpliendo todas las medidas de seguridad [...] Lamento decir que un policía dijo que es una orden de Lima. Lamento y quiero que todo el Perú sepa que una de las personas dijo que es una orden de Lima”, dijo Acuña ante la prensa.

El titular del sector Interior rechazó esta acusación y exhortó a Acuña Peralta que, si tiene alguna evidencia de esto, se la remita para evaluarla.

“Si él tiene una prueba de que así es, encantado de recibir la prueba y la consideraremos, pero eso no existe, no hay posibilidad. No tengo tiempo, ni el presidente de la República (Francisco Sagasti) para dar ese tipo de órdenes ni ese tipo de cosas. La verdad que no”, manifestó.

José Elice indicó que, pese a esto, pedirá un informe sobre la operación policial al evento de César Acuña para detectar algún tipo de mejora que se pueda implementar para evitar este tipo de reacciones por parte de los candidatos.

“Vamos a pedir un informe, no porque la PNP haya actuado mal, sino porque queremos analizar estas situaciones para ver qué cosas podemos hacer para también evitar estas reacciones que consisten básicamente en acusar al gobierno y al ministro del Interior”, comentó.

El ministro concluyó recordando que la policía está cumpliendo su función de manera prudente y que, antes de cualquier intervención, lo más prudente es que los candidatos y partidos políticos acaten las medidas dictadas contra la pandemia de COVID-19 y el llamado que hizo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar el riesgo de contagio en eventos de campaña.