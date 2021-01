El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino, a cargo del juez Piero Lázaro, dictó 7 meses de prisión preventiva contra el chofer venezolano José Alberto Bermúdez Gonzales, quien atropelló a una inspectora de la ATU en su intento de huir de un operativo contra el transporte informal en la zona de Puente Nuevo, en El Agustino, el pasado 9 de enero.

El extranjero fue liberado el último martes en la madrugada debido a que el Ministerio Público no presentó a tiempo el requerimiento de prisión preventiva. La fiscalía había solicitado 9 meses de prisión preventiva para Bermúdez Gonzales.

Jaqueline Rosales Ramírez (25), la inspectora de la ATU que fue arrollada por el venezolano José Alberto Bermúdez Gonzales, pidió a las autoridades que lo capturen y “que pague por lo que ha hecho”. Ella se encuentra internada en una clínica.

Por su parte, Bermúdez Gonzales, en su manifestación ante la Policía, trató de minimizar su responsabilidad al señalar que “no tenía intención de atropellar” a Jaqueline Rosales Ramírez.

“Había dos oficiales del ATU que me estaban interviniendo, los cuales me pidieron documentos, como no tenía licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, me asusté. No sabía qué hacer. Se abrió un camino y las personas que estaban alrededor me indicaron que me fuera. Por miedo, me fui”, indicó el extranjero a los agentes policiales, según América Noticias

“No tenía intención de atropellarla. Al seguir avanzando, no me di cuenta de la oficial de la ATU, y fue el momento que sentí que el carro se elevó. Por instinto seguí avanzando”, agregó.