El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que, tras la caída y muerte de un niño de 2 años en un pozo de un parque del Cercado de Lima, las autoridades “tenemos que dar la cara, tenemos que asumir las responsabilidades, cualquiera que sea el responsable” de lo ocurrido.

“Tenemos que dar la cara, tenemos que asumir las responsabilidades, cualquiera que sea el responsable de esta situación, porque es lo que se merecen los padres (del niño)”, expresó el burgomaestre en Willax TV.

Muñoz indicó que el pozo del parque Roma no se percibía porque el césped había crecido durante la cuarentena por el coronavirus (COVID-19). Sin embargo, no quiso señalar si era responsabilidad de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima.

“Era un pozo que no se percibía, tenía la grama crecida producto de la pandemia, pero no es un momento en el que uno no quiera o deba decir esto no corresponde, hay que hacer las indagaciones del caso y asumir las responsabilidades porque es una vida humana que nos duele a todos nosotros”, expresó el alcalde de Lima.

“La Municipalidad (de Lima) siempre tiene que asumir que cuando hecho hay un hecho en la ciudad hay que responder por ese hecho en la ciudad, y eso es un hecho en la ciudad, hay que ver cuál ha sido la causa, cuál es el nexo causal que pueda existir y de ahí asumir todas las responsabilidades correspondientes”, agregó Muñoz, quien aseguró que se comunicó con el padre del menor para ofrecerle “todo el acompañamiento y las posibilidades de ayudarlo”.

A través de comunicados, Sedapal y la Municipalidad de Lima afirmaron, tras la muerte del niño, que dicho pozo no está bajo su administración.