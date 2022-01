El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se presentó este miércoles ante la Comisión de Descentralización del Congreso para responder por el incendio ocurrido el 30 de diciembre en una galería de Mesa Redonda que funcionaba como un almacén clandestino.

En la sesión, el burgomaestre tuvo serios cuestionamientos de parte de las congresistas Susel Paredes (Partido Morado) y Norma Yarrow (Avanza País), siendo esta última la que le enrostró a Muñoz que “es fácil sacar a gerentes y subgerentes luego de alguna tragedia”.

Al respecto, Muñoz respondió con una serie de alegatos y, en el transcurso de la reunión que duró más de dos horas, mostró un recorte periodístico del 2014 en el que Susel Paredes - gerenta de Fiscalización de Lima en aquel entonces - reconocía que no se podía controlar a las personas en Mesa Redonda.

“Esto lo pongo para que ustedes puedan ver lo difícil que es (controlar Mesa Redonda). Nadie dice que esta sea una tarea fácil y sencilla, pero hay que poner la cara, hay que poner el pecho, hay que estar ahí. Lo hemos hecho y a pesar de todo eso hemos tenido un incendio, pero lo bueno es que no ha habido muertos ni heridos”, señaló la autoridad edil.

Informe secreto

En la sesión, el alcalde de Lima afirmó que le resulta extraño que se hable sobre un informe secreto de la Policía Nacional sobre los riesgos en Mesa Redonda, pues remarcó que ese documento no ha llegado a la Municipalidad de Lima.

“Esto busca generar inestabilidad, una imagen, tener un culpable...Creo que todos nosotros somos personas responsables. En épocas de crisis, las personas responsables buscamos soluciones. Los mediocres buscan culpables”, dijo.

Ayuda policial

Finalmente, Jorge Muñoz aseguró que solicitó apoyo de la Policía Nacional para intervenir los almacenes clandestinos que operan en Mesa Redonda porque, según consideró, eso sería una ‘crónica de una muerte anunciada’.

“No podemos entrar solos (a los almacenes clandestinos), eso sería ‘Crónica de una muerte anunciada’. Si no contamos con la Policía Nacional, nuestros fiscalizadores van a ser masacrados, no podemos ser irresponsables”, indicó.

