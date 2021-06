Muñoz defiende limitación para construcción de viviendas sociales: “Lo que hemos hecho es sincerar las cosas”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó este domingo que la Ordenanza N°2361-2021 solo busca “sincerar” los parámetros para la construcción de viviendas de interés social en diferentes distritos de Lima.

En declaraciones a Canal N desde Chorrillos, en donde supervisó la vacunación en la playa Agua Dulce, aseveró que si no se daba esta ordenanza se permitiría que empresas inmobiliarias construyan viviendas de interés social en distritos caros y las vendan a precios “exorbitantes”.

“En estos distritos [de mayor valor] hay proyectos que se presentan como de vivienda social, pero por el costo del suelo terminan vendiéndose a precio que no son de vivienda social, lo que hacemos con esta ordenanza es sincerar las cosas, esto nace de un decreto supremo del propio Ministerio de Vivienda que nos permite hacer esto. Lo que nosotros hacemos es cerrar el paso a las empresas inmobiliarias que quieren hacer estas obras con precios que no son de vivienda social”, enfatizó.

Muñoz señaló que no ha sido convocado a ninguna reunión con el Ministerio de Vivienda -sector que criticó la norma-, pero que está dispuesto a escuchar otras posiciones.

“El valor del piso [en estos distritos] es alto por el desarrollo del distrito, lo que hacemos es ordenar algo que solo está beneficiando a las empresas inmobiliarias. Hasta el momento no me han pedido ninguna reunión con el ministerio [de Vivienda], pero como hacemos siempre con las autoridades abrimos la puerta al diálogo, tratamos de hacer acciones en conjunto. Lo que buscamos es que el beneficio no sea para unos pocos”, agregó.

El último sábado, la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, afirmó que esta ordenanza impide que se aplique la política de construcción de viviendas de interés social en todo el país. “Estamos evaluando las acciones que debemos tomar como vivienda (frente a la ordenanza), porque debe quedar claro que la política nacional de vivienda tiene que ser inclusiva en todo el territorio nacional”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Lamentablemente, con esta ordenanza se limita que las políticas de vivienda de interés social estén en todo el territorio, por lo cual pediremos una reunión con el alcalde (Jorge Muñoz) para conversar. Sabemos que conversando se pueden solucionar los temas, y quizás entender también las razones por las cuales han sacado esa ordenanza”, señaló.