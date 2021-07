John Kelvin podría salir en libertad luego de la audiencia que se realizó en su contra por la agresión a su esposa Dalia Durán. Ello sucedería en caso que la jueza no escuche la presión mediática pues las lesiones son leves.

La jueza tiene 48 horas para tomar una decisión. Es decir, a más tardar el domingo al mediodía se sabrá si el cantante va a prisión.

Según informó Trome, el cumbiambero lloró en la audiencia de prisión preventiva realizada esta mañana y aseguró que está mal de salud y que su situación se pondría complicar por su operación de manga gástrica, que se realizó hace casi dos años.

“Si me meten preso, ¿quién va mantener a mis seis hijos?”, le dijo a la jueza llorando. Además se desmayó y aseguró haber bajado tres kilos por el estrés. Su abogado pidió que le dicten restricciones para no acercarse a Dalia Durán, más no pena privativa de la libertad.