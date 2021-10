En el Perú, la fe católica tiene su máxima expresión en la devoción al Señor de los Milagros. A diferencia del año pasado, este año los fieles sí han podido acudir a Las Nazarenas para manifestar su fe en el Cristo Morado. Una de ellas fue Johanna San Miguel, conductora de “Esto Es Guerra”.

“A las 4 am. de la mañana muy temprano nos despertamos para ir a la misa del Señor de Los Milagros en La Iglesia de Las Nazarenas. Indescriptible devoción y oración. Las personas unidas. Emocionadas. Soy muy feliz. Dios existe y todo es más bonito así”, escribió la ‘Chata’ en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Johanna San Miguel fue muy comentada: por un lado, sus seguidores la felicitaron por su fe en Dios, pero hubo quienes la criticaron por su apariencia. Y es que en la imagen que compartió se le aprecia con los cabellos desordenados, muy poco común en ella. “Johanna, péinate”, le escribió una usuaria.

Sin embargo, de inmediato otros internautas salieron en defensa de la también actriz. “La vida es muy corta como para perder el tiempo peinándose. Por eso el mundo está así, la gente en lo que se fija, uf por Dios”, escribió una de ellas. “Es increíble como la gente está pendiente es de si está peinada o no. Y no del bonito mensaje que transmite Johanna. Por eso el mundo no avanza”, posteó otra.