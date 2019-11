Seguidores se preocuparon

Pamela López, esposa de Cueva, compartió una foto celebrando un nuevo mes de su hija y se le vio con una faja sobre el rostro. Aunque se usa para reducir las medidas de cachetes y cuello, en redes se preguntan si sufrió alguna lesión.

Aguanta tu coche

Luego de que digan que la ‘Foca’ no quiso que Melissa salga en su película para que no ande de figureti, ella se defendió. “Jefferson me pidió que salga, pero yo no acepté”, disparó la Klug.

‘Nenita’ en la dulce espera

Johana Cubillas, periodista e hija del ‘Nene’, reveló que está embarazada y jura sentirse más feliz que nunca. “Desde que me enteré esperaba poder contarles. Vamos a ser ‘papitos’. No saben la emoción que siento y lo feliz que estoy”, publicó en sus redes sociales. La ‘Nenita’ cuenta las horas. ¡Felicidades!

'Bombardero es un ‘Saiyajin’

Claudio Pizarro sorprendió a todos al llegar con un extrovertido cambio de look a los entrenamientos de su club. A sus 41 años, es la primera vez que el pelotero se hace un peinado tan loco.

El nuevo ‘Diosito’

Carlos Cáceda publicó el cambio de look que se hizo Ángelo Campos, portero de Melgar, y en una lo comparó con ‘Diosito’, personaje de la serie argentina ‘El Marginal’.

Hará sacudir todo Lima

Anitta fue confirmada como una de las invitadas para la final de la Copa Libertadores y los hinchas que irán al estadio ya comenzaron a alucina. Y es que la cantante es conocida por derrochar sensualidad en cada una de sus presentaciones. ¡Será un evento totalmente imperdible!