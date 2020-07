El cantante Jimmy Santi contó en una entrevista que se contagió de coronavirus y que los síntomas empezaron a mostrarse tras realizar compras en el supermercado.

El intérprete de "Chi chin" relató que todo inició con un fuerte dolor de cabeza y un malestar general. Hasta el momento no había tomado en serio los síntomas, pero se preocupó cuando notó que perdió el sentido del olfato.

“Tenía una señora venezolana que me ayudaba (en casa). Yo estaba en cama, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó un jugo de naranja con papaya y al probarlo no sentía nada de sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes podía oler”, contó a Radio Capital.

Santi confiesa que se puso en contacto con la línea 113 del Ministerio de Salud, pero no lo asistieron. Por lo que contactó con un médico particular que lo ayudó. “No me hicieron caso, les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Bueno, (un amigo) me recomendó un conocido suyo que es médico y hablé con el doctor, quien me preguntó por lo síntomas”, añadió.

“Dolor de cabeza, descomposición del cuerpo y me dijo ’bueno, eso me suena al virus’ (...) y me medicó, agregó Santi, quien afirmó que no le dio fiebre, ni tos.

Santi siguió el tratamiento por quince días y ahora se encuentra en mejor estado. “Tengo recién 20 días que ya estoy perfectamente. Hago mis ejercicio, he vuelto a vivir, gracias a Dios. Segunda vez que se me concede la chance de vivir porque en el 2002 yo tuve cáncer al hígado y no me trasplantaron. Ahora me salvé del coronavirus”, concluyó.

