Una mujer denunció a su expareja César Fasabi tras acusarlo de quemar -el último domingo- su vivienda, situada en la zona del Pedragal, en San Antonio de Jicamarca. La víctima pidió garantías a la Policía Nacional debido a que teme por su integridad y la de sus tres hijos.

El noticiero América N, informó que el sujeto envió un video a la hija de la víctima para darle aviso de que había prendido fuego al inmueble. El hombre tras provocar el siniestro huyó del lugar aprovechando que los vecinos estaban alarmados.

“Mi expareja quemó mi casa por motivo de celos y maltratos. No quiere asumir que ha terminado conmigo. Yo no he aceptado regresar con él. En el video sale que él echa gasolina, sale el gas, y llegó a quemar mi casa”, contó la agraviada Celia Cabana.

La víctima contó que anteriormente ya había denunciado en reiteradas ocasiones a su expareja por violencia familiar, pero no ha obtenido las medidas de protección que solicitó. “Lo que más temo es que me haga daño a mí, y a mis hijos”, agregó.

La comisaría del distrito ya aceptó la denuncia de la agraviada. “Ahora estoy en casa de mis padres, él conoce, y corro el peligro que me haga algo o se lleve a mis hijos”, señaló.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que profesionales del Centro Emergencia Mujer San Antonio de Jicamarca atienden integralmente a mujer que denunció a su expareja de haber quemado su vivienda. La abogada solicitó las medidas de protección urgentes para madre e hijos y la detención preliminar judicial del denunciado.