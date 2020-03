El cantante Jhon Kelvin, Leonard León y Toño Sosaya iniciaron una gira por Europa desde hace unos días. Sin embargo, sus presentaciones en Italia fueron canceladas debido a que el país ha sido uno de los más golpeados por el coronavirus, al punto que este lunes ha sido puesto en cuarentena.

Sin embargo, la medida será aplicada con mayor fuerza en todas las ciudades de Italia a partir del martes, según comentó Jhon Kelvin. Contó que todavía están transitando con normalidad por las calles de Florencia.

“Hemos llegado a España el jueves pasado, ahí nuestras presentaciones se han realizado con normalidad. Incluso en el aeropuerto camino a Italia no nos ha puesto ninguna restricción, y todo se ha realizado con normalidad”, contó el cantante.

“Los cambios se han dado cuando llegamos a Roma, donde teníamos un show. Horas antes la policía canceló nuestro espectáculo y todos los que habían en la capital. El siguiente concierto era en Milano, pero tampoco se pudo dar”, agregó Kelvin.

¿Están puestos en cuarentena? “No, aún no estamos en cuarentena, ahorita nos encontramos en la ciudad de Florencia. No nos han prohibido salir, pero sí es cierto que hay poca gente en la calle, pero no están caminando con mascarillas”, dijo.

El artista también ha dicho que espera en unos días volver a España para continuar su gira y los shows pendientes que tiene por allá. “Ojalá que podamos salir de Italia, para seguir cumpliendo con nuestro trabajo. Esta gira la teníamos planeada desde hace cuatro meses atrás, y como todo estaba funcionando normal no la quisimos cancelar”, sostuvo.

Jhon Kelvin manifestó, además, que se siente tranquilo y considera que hay mucho alarmismo respecto a esta enfermedad. “A pesar de las medidas que se están tomando en Italia, ellos están tranquilos, en España, la cosa está mucho mejor. Hay mucha exageración, al respecto. Yo estoy muy bien”, concluyó.