Largas colas de internistas y enfermeros se reportan esta mañana en los exteriores de la Sub sede del Colegio de Enfermeros, en la cuadra 9 de la Av. Garzón, en el distrito de Jesús María. Ellos están a la espera de ser vacunados contra el coronavirus (COVID-19); sin embargo, denuncian que dosis aún no llegan al local.

“Nosotros estamos desde las 6 a.m., pero nos han dicho que recién llegarán las vacunas porque empezaba a las 8 a.m. (la vacunación). Primero nos dijeron que no había enfermeras, luego llegaron. Y hasta ahora seguimos esperando. Ayer también hicimos una larga cola de 6 horas porque se supone que era el último día y ahora dicen que es hasta hoy. Pero luego nos dijeron que va a continuar”, indicó una de las internistas a Canal N.

En tanto, otra internista señaló que hay dos colas, una de personas que tienen tickets y otra que no cuentan con esto. Además, precisó que se han juntado las personas que les tocaba ser inmunizadas ayer y hoy.

“Nosotros supuestamente somos del grupo de ayer, porque a las 2 p.m. nos indicaron que ya no había vacunas. Nos entregaron tickets y ahora hay dos colas. Se han juntado los de hoy y los de ayer. La Policía nos ha separado por los que tienen tickets y los que no tienen”, detalló.

“Van a ser las 11 de la mañana y nos tienen acá sentados sin vacunarnos. Y compañeros que han entrado nos dicen que aún no llegan las vacunas”, aseveró.

Vacunación a internistas

Recordemos que, el último jueves 29 de abril, Gustavo Rosell De Almeida, viceministro de Salud Pública, supervisó la vacunación simbólica de alrededor de 140 internos, pertenecientes a las especialidades de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica, Nutrición y Estomatología, de las universidades Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y Cayetano Heredia.

La Dirección de Inmunizaciones del Minsa puso como meta de vacunación a nivel nacional la cantidad de 18.370 internos, de los cuales 7.655 jóvenes estudiantes se encuentran en Lima y Callao.