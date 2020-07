Melissa Klug y Jesús Barco no demoraron en pronunciarse en sus respectivas cuentas de redes sociales luego que Magaly Medina mostrara en su programa un ampay en donde se ve ambos en un auto, lo cual podría tratarse de un nuevo romance de la Blanca de Chucuito, según el espacio televisivo de la ‘Urraca’.

Primero fue el jugador de Universitario de Deportes, Jesús Barco, quien dejó un extenso mensaje de reflexión en su cuenta oficial de Instagram, luego que el programa Magaly TV la Firme lo mostrara junto a la expareja de Jefferson Farfán.

“En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende; se crece, se descubre, se escribe y se borra, se reescribe de nuevo. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. De esto se trata. Tu felicidad tampoco puede depender de lo que la gente piense de ti. El día que aprendí que lo que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar”, fue el mensaje del mediocampista nacional.

Mensaje de Jesús Barco

El turno de Melissa Klug

Horas después Melissa Klug también usó su cuenta de Instagram para dejar otro mensaje largo tras lo sucedido con el joven volante de Universitario.

“No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe”, escribió en Instagram la también expareja de Ítalo Valcárcel.

Mensaje de Melissa Klug

¿Magaly Medina les da su bención?

Pero, quien también comentó las imágenes del ampay entre Barco y Klug fue la conductora Magaly Medina quien tuvo una opinión a favor de los personajes en mención.

“¿Será su nuevo galán? Las mujeres también tenemos derecho de cuando en cuando, un chico de 23 por dios, o ¿solamente los hombres se pueden conseguir chibolos? Que se de un gustito, un delicatessen”, fue el comentario que lanzó la ‘Urraca’ en su programa de televisión.

